به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در ادامه حضور خود در حوزه قضایی نقده با حضور در زندان این شهرستان از آن بازدید و وضعیت زندان و زندانیان را مورد بررسی قرار دادند.

عتباتی و مجیدی در جریان این بازدید که فتحی مدیر کل زندان‌های استان نیز حضور داشت از بخش توسعه فضای خوابگاهی، فرهنگی و آموزشی زندان نقده که از مصوبات سفر ریاست معظم قوه قضاییه به استان بود و با پیگیری‌های مجموعه مدیریت دستگاه قضایی و زندان‌های استان در راستای بهبود وضعیت بازپروری زندانیان این زندان در کمترین زمان به بهره برداری رسید بازدید کردند.

از نکات جالب توجه این بازدید تشکر و قدردانی زندانیان زندان نقده از عنایت ریاست قوه قضاییه در اختصاص اعتبارات لازم و نیز پیگیری موثر و نتیجه بخش مدیریت دادگستری استان در توسعه فضای مورد نیاز زندان بود که شرایط را برای زندانیان خیلی مطلوبتر از گذشته کرده است.