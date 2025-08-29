امروز: -
بدعهدی‌های غرب در تقویم برجام

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۷- ۱۵:۲۲
خبرهای مرتبط

گفتگوی تلفنی وزیر امور خارجه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

عراقچی: سه کشور اروپایی، واقعیات برجام را تحریف کردند

نامه عراقچی به کالاس: از تفسیر‌های گزینشی خودداری کنید

برچسب ها: برجام ، بدعهدی های برجامی ، دشمنی با ایران
