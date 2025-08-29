به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت بهداشت فلسطین در غزه روز پنجشنبه در گزارش روزانه خود اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت گذشته ۷۱ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش، ۲۱ نفر از شهدا در صف دریافت غذا و کمک از سوی رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفته‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۳۳۹ نفر در حملات رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند و همچنان تعدادی از قربانیان حملات اسرائیل زیر آوار و در جاده‌ها هستند و امکان رسیدگی نیرو‌های امدادی به آنها نیست.

وزارت بهداشت فلسطین افزود که از آغاز جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، مجموع آمار شهدا به ۶۲ هزار و ۹۶۶ نفر و شمار مجروحان به ۱۵۹ هزار و ۲۶۶ نفر رسیده است.

همچنین از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ و در موج جدید حملات به غزه نیز ۱۱ هزار و ۱۲۱ نفر شهید و ۴۷ هزار و ۲۲۵ نفر نیز زخمی شده‌اند.