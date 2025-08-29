به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مدیرکل امور مالیاتی لرستان با بیان اهمیت طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: این طرح با هدف شفاف‌سازی محل مصرف مالیات‌ها، موجب افزایش کارایی پروژه‌ها، کاهش فساد و هدررفت منابع و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی کشور می‌شود و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و ارتباط صادقانه دولت با مردم است.

حجت‌اله صالحی با اشاره به اجرای دوباره طرح نشاندار کردن مالیات‌ها در لرستان برای تکمیل ۳۵ پروژه افزود: مؤدیان مشاغل بدون نیاز به دفاتر و اظهارنامه، می‌توانند مالیات خود را طبق رقم تعیین‌شده سازمان پرداخت و پروژه‌های اولویت‌دار استان را انتخاب کنند.

صالحی افزود: ۳۵ پروژه ورزشی، آموزشی و زیرساختی به ارزش چهار هزار و ۸۷ میلیارد تومان با این طرح تأمین اعتبار می‌شوند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روند تکمیل آنها را پیگیری می‌کند.