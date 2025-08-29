اجرای دوباره طرح نشاندار کردن مالیاتها در لرستان
مدیرکل امور مالیاتی لرستان، از اجرای دوباره طرح «نشاندار کردن مالیاتها» همزمان با استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای تکمیل ۳۵ پروژه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مدیرکل امور مالیاتی لرستان با بیان اهمیت طرح نشاندار کردن مالیات گفت: این طرح با هدف شفافسازی محل مصرف مالیاتها، موجب افزایش کارایی پروژهها، کاهش فساد و هدررفت منابع و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی کشور میشود و گامی مهم در مسیر توسعه پایدار و ارتباط صادقانه دولت با مردم است.
حجتاله صالحی با اشاره به اجرای دوباره طرح نشاندار کردن مالیاتها در لرستان برای تکمیل ۳۵ پروژه افزود: مؤدیان مشاغل بدون نیاز به دفاتر و اظهارنامه، میتوانند مالیات خود را طبق رقم تعیینشده سازمان پرداخت و پروژههای اولویتدار استان را انتخاب کنند.
صالحی افزود: ۳۵ پروژه ورزشی، آموزشی و زیرساختی به ارزش چهار هزار و ۸۷ میلیارد تومان با این طرح تأمین اعتبار میشوند و سازمان مدیریت و برنامهریزی روند تکمیل آنها را پیگیری میکند.