سازمان ثبت احوال کشور از شهروندان خواست با مراجعه به سامانه سهیم اطلاعات خانوادگی و آدرس خود را بررسی و در صورت تغییر، به روزرسانی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمان ثبت واقعه وفات یکی از اعضای خانواده، توصیه میشود بستگان متوفی علاوه بر انجام مراحل قانونی ثبت وفات، با مراجعه به سامانه سهیم، اطلاعات خانوادگی و آدرس خود را بررسی کنند.
در صورتی که آدرس محل سکونت اعضای خانواده تغییر کرده باشد، لازم است این تغییرات در سامانه سهیم ثبت و روزرسانی شود تا ارتباطات اداری و اطلاعرسانیها به درستی و به موقع انجام شود.
تا پیش از این صدور گواهی انحصار وراثت توسط قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف صورت میگرفت، که این وظیفه از ۳ مرداد ۱۴۰۴ به سازمان ثبت احوال کشور محول شد و در روند جدید صدور گواهی انحصار وراثت، ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات گواهی بصورت خودکار صادر و از طریق سامانه ابلاغ به وراث و ذینفعان اطلاع رسانی میشود.