امام جمعه شهرکرد گفت: مکانیسم ماشه تبلیغاتی برای فشار روانی بر مردم ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام والمسلمین فاطمی در خطبههای نماز جمعه به قطعنامه شورای امنیت و مکانیسم ماشه اشاره کرد و افزود: به خاطر منافع اسراییل و زورگویی امریکا سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان مکانیسم ماشه را فعال کردهاند که این اقدام برای ملت ایران تفاوتی ایجاد نمیکند، زیرا تحریمهای که قول برداشتنش را داده بودند، هیچ گاه لغو نشد و اینها تبلیغاتی برای فشار روانی بر مردم است.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و رییس جمهور شهید را گرامی داشت و گفت: مسوولان دولتی لازم است در عرصه سیاست، از این بزرگان الگو بگیرند و پیگیر حل مشکلات مردم باشند.
وی به طرح مسکن ملی اشاره کرد و آن را یکی از بهترین طرحها برای خانه دار شدن مردم دانست و گفت: این طرح ارزشمند به دلایل مختلفی از جمله تحریمهای ظالمانه با مشکلاتی مواجه شد که باید مسوولان استان و مقامات دادگستری و بازرسی پیگیر مطالبات مردم باشند.