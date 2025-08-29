پخش زنده
امروز: -
امام جمعه موقت یزد با تأکید بر پایداری نظام اسلامی در برابر توطئهها، به تبیین نقش محوری علما در دوران غیبت امام زمان (عج) پرداخت.
ب
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهر یزد ضمن یادآوری شهادت امام حسن عسکری (ع) و آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج)، به بررسی دقیق نقش برجسته علما در دوران غیبت پرداخت و تأکید کرد که نظام الهی با هیچ توطئه و طوفانی از پای درنخواهد آمد.
وی با اشاره به آیات قرآن و سفارش به تقوا، مراحل سهگانه غیبت امام زمان (عج) را تبیین کرد و افزود: مرحله نخست از زمان امام هادی (ع) آغاز شد، جایی که امامان هادی و عسکری (ع) تحت نظارت و محدودیت شدید عباسیان، به سازماندهی شبکه وکلای خود در شهرهای مختلف پرداختند تا مردم را برای دوران غیبت آماده کنند. پس از آن، غیبت صغری با حضور چهار نایب خاص (عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح و علی بن محمد سمری) به مدت ۶۹ سال ادامه یافت و سپس غیبت کبری آغاز شد که در آن شیعیان موظف به رجوع به فقهای جامعالشرایط شدند.
امام جمعه موقت یزد با استناد به فرمایشات امام حسن عسکری (ع)، نقش علمای دینی را حیاتی توصیف کرد. ایشان فرمودند که اگر علمای دین نبودند که مردم را هدایت و از دین پاسداری کنند، هیچکس بر ایمان باقی نمیماند.
حجت الاسلام محمدی به نمونههای تاریخی از نقش علمای شیعه اشاره کرد، از جمله مرحوم آیتالله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی که در دوران جنگ جهانی اول، با وجود ادعای انگلیسیها مبنی بر عدم تعرض به خانوادهاش، تمام مردم را فرزندان خود دانست و آنان را رها نکرد.
وی تأکید کرد: امروز نیز رهبر معظم انقلاب همان نقشی را ایفا میکنند که امام عسکری (ع) توصیف کرده است؛ با سخنرانیهای خود دلها را آرام ساخته و جامعه را در برابر توطئههای دشمنان مقاوم میسازند.
امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از خطبههای خود، به مناسبت روز مبارزه با تروریسم، به تعریف نادرست غرب از تروریسم پرداخت و گفت: از نگاه آمریکا و غرب، مدافعان میهن و کسانی که در برابر ظلم میایستند (مانند حزبالله، حماس و سپاه پاسداران) تروریست خوانده میشوند، در حالی که خود آمریکا و رژیم صهیونیستی که منشأ ناامنی و خونریزی در جهان هستند، مصداق واقعی تروریسم محسوب میشوند.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به شرایط منطقه و سخنان اخیر رهبر انقلاب، اظهار داشت: دشمنان پس از ناکامی در شکست نظامی ایران، به ایجاد اختلاف داخلی و تضعیف باورهای دینی مردم روی آوردهاند.
وی خاطرنشان کرد: باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم این صف واحد و پولادین مردم شکسته شود و پایههای نظام اسلامی تضعیف گردد.
خطیب نماز جمعه یزد همچنین تبریک هفته دولت به دولتمردان، رضایتمندی مردم را بزرگترین خدمت به نظام دانست و بر لزوم خدمترسانی صادقانه و جلب اعتماد مردم برای حفظ اتحاد و انسجام جامعه تأکید کرد.