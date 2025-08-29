به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «حجت الاسلام صفرلکی» امام جمعه موقت ایلام در خطبه‌های امروز نماز جمعه با اشاره به آغاز روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط برخی کشور‌های اروپایی اظهار داشت: این مسئله بیش از آنکه اثر واقعی و عملیاتی داشته باشد، یک اقدام روانی علیه جمهوری اسلامی ایران است.



حجت الاسلام صفرلکی در ادامه به طرح سه‌فوریتی مجلس شورای اسلامی برای خروج ایران از NPT اشاره کرد و افزود: به خاطر جاسوسان NPT و اطلاعات آنها، دانشمندان هسته‌ای کشور و مردم را شهید کردند، مراکز هسته‌ای هدف قرار گرفت، اسناد ما به موساد رسید.



خطیب موقت جمعه ایلام در ادامه بر ضرورت حفظ وحدت ملی تأکید کرد و از همه گروه‌های سیاسی خواست با پرهیز از سخنان تفرقه‌انگیز، به مردم امید دهند و روحیه امید را در مردم تقویت کنند.

حجت‌الاسلام صفرلکی در بخش دیگری از خطبه با گرامیداشت سالروز تأسیس قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) از نیرو‌های مسلح کشورمان در دفاع از میهن اسلامی قدردانی کرد.