نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح سه فوریت خروج از معاهده ان پی تی در سامانه طرحها و لوایح مجلس در پاسخ به فعال شدن مکانیزم ماشه بارگذاری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسینعلی حاجی دلیگانی هدف غربیها از فعال کردن مکانیزم ماشه را ایجاد جنگ روانی علیه مردم مسلمان ایران عنوان کرد و افزود: این اقدام به لحاظ فنی و حقوقی شامل هیچ گونه تحریم جدید اقتصادی از جمله در زمینههای نفت و دارو علیه ملت ایران نیست، چون بر اساس این مکانیزم فقط شامل فعال کردن تحریمهای هستهای و تسلیحاتی بر ضد ایران میشود.
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: تحریمهایی که قرار است با مکانیزم ماشه فعال شود به دلیل نقض عهد آمریکا و خروج این کشور از برجام اکنون نیز عملا وجود دارد و موجب بروز اتفاق جدیدی نمیشود.
حاجی دلیگانی در خصوص تسهیل اقدام نظامی علیه ملت ایران به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، افزود: این در حالی است که رژیم نیابتی صهیونیستی به نیابت از غربیها و آمریکا با بهره گیری از همه توان بر ضد ملت ایران مرتکب جنایت و حمله نظامی به ایران شدند ولی شکست خوردند.