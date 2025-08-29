نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس از بارگزاری طرح سه فوریت خروج از معاهده NPT در سامانه طرح‌ها و لوایح مجلس در پاسخ به فعال شدن مکانیزم ماشه با اقدام تروئیکای اروپایی خبر داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حسینعلی حاجی دلیگانی ، هدف غربی‌ها از فعال کردن مکانیزم ماشه را ایجاد جنگ روانی علیه مردم مسلمان ایران بیان کرد و گفت: این اقدام به لحاظ فنی و حقوقی شامل هیچ گونه تحریم جدید اقتصادی از جمله در زمینه‌های نفت و دارو علیه ملت ایران نخواهد بود، چون بر اساس این مکانیزم فقط شامل فعال کردن تحریم‌های هسته‌ای و تسلیحاتی بر ضد ایران می‌شود.

نایب رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی افزود: تحریم‌هایی که قرار است با مکانیزم ماشه فعال شود به دلیل نقض عهد آمریکا و خروج این کشور از برجام اکنون نیز عملا وجود دارد و موجب بروز اتفاق جدیدی نخواهد شد.

وی گفت: هدف غربی‌ها از این اقدام این است که با تحت فشار قرار دادن ملت ایران، گروسی خائن در پوشش آژانس بین المللی هسته‌ای به منظور ادامه فعالیت‌های جاسوسی به ایران برگردد.

حاجی دلیگانی در خصوص تسهیل اقدام نظامی علیه ملت ایران به دلیل فعال شدن مکانیزم ماشه، وتو شدن این اقدام را در شورای امنیت قطعی دانست و افزود: این در حالیست که رژیم نیابتی صهیونیستی به نیابت از غربی‌ها و آمریکا با بهره گیری از همه توان بر ضد ملت ایران مرتکب جنایت و حمله نظامی به ایران شدند ولی شکست خوردند.