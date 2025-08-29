به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عنوان کتابی است از انتشارات سوره مهر در ۴۶۸ صفحه به قلم محمد قبادی که زندگی و زمانه یکی از مشاهیر قزوین سردار آزادگان علی اکبر ابوترابی فرد را روایت می‌کند.

ایشان به مدت ده سال در اردوگاه‌های عراق در اسارت بودند و به علت بهره مندی از کرامات معنوی بسیار به نماد صبر و آزادگی بدل شدند.

مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب مذکورامروز جمعه هفتم شهریور ساعت ۱۹ در مسجد جامع شهر قزوین برگزار می شود.