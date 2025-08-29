پخش زنده
امروز: -
پاسیاد پسر خاک، عنوان کتابی است که زندگی سردار آزادگان علی اکبر ابوترابی فرد را روایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، عنوان کتابی است از انتشارات سوره مهر در ۴۶۸ صفحه به قلم محمد قبادی که زندگی و زمانه یکی از مشاهیر قزوین سردار آزادگان علی اکبر ابوترابی فرد را روایت میکند.
ایشان به مدت ده سال در اردوگاههای عراق در اسارت بودند و به علت بهره مندی از کرامات معنوی بسیار به نماد صبر و آزادگی بدل شدند.
مراسم رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر کتاب مذکورامروز جمعه هفتم شهریور ساعت ۱۹ در مسجد جامع شهر قزوین برگزار می شود.