به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان: گفت: موفقیت کشور و نظام در پیشبرد امور و مدیریت بحران‌ها تنها با همراهی و مشارکت فعال مردم ممکن است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر زنجان افزود: دولت و ملت در یک صف واحد قرار دارند و همان‌طور که در جنگ نظامی مردم پشتوانه اصلی بودند، در جنگ اقتصادی نیز صرفه‌جویی، مشارکت و همراهی مردم تضمین‌کننده پیروزی خواهد بود.

وی ادامه داد: آیات قرآن کریم بشارت داده‌اند که حاکمیت زمین در نهایت از آن مؤمنان و مستضعفان خواهد بود و این اراده الهی در آخرالزمان به دست امام عصر (عج) محقق می‌شود؛ اما تحقق این وعده مشروط به آمادگی، خودسازی، مقاومت و ایستادگی مؤمنان است.

امام جمعه زنجان گفت: قرآن کریم بار‌ها بی‌ظرفیتی بنی اسرائیل را گوشزد کرده است و این هشدار به ماست که مبادا با سستی، بهانه‌جویی و وابستگی، فرصت تاریخی زمینه‌سازی ظهور را از دست بدهیم.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با تأکید بر ضرورت جهاد اقتصادی برای عبور از مشکلات، تصریح کرد: قطع وابستگی اقتصادی به دشمن در گرو سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و تولید است.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردم‌پایه و تصدی‌گری نکردن دولت، همان‌طور که پیروزی انقلاب، دفاع مقدس و جهاد سازندگی با حضور مردم رقم خورد، جهاد اقتصادی نیز باید با نقش‌آفرینی مردم پیگیری شود.

وی با تأکید بر پیروی از فرامین ولی فقیه گفت: اتحاد مقدس ملت ریشه در توحید و ولایت دارد و هیچ فردی حق ندارد با گفتار یا رفتار خود این اتحاد را خدشه‌دار کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی همچنین با اشاره به اهمیت نقد کارشناسانه گفت: نقد مستند، کارشناسانه، متعادل و منصفانه می‌تواند به پیشرفت کشور کمک کند، اما تخریب و انتشار اطلاعات غیرمستند باعث از بین رفتن امید و اعتماد مردم می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین با اشاره به تهدید‌های خارجی، خاطرنشان کرد: آمریکا با تحریم‌های گسترده و مکانیزم ماشه همواره تلاش کرده ایران را تحت فشار قرار دهد، اما ملت ایران حتی در سخت‌ترین شرایط نیز توانسته است فناوری‌های متنوع و پیشرفت‌های علمی را حفظ کند.

وی تأکید کرد: ما شهیدان زیادی برای حفظ آب و خاک کشور تقدیم کرده‌ایم و اجازه نخواهیم داد دشمنان در تحقق اهداف خود موفق شوند، همچنان که در حمله رژیم صهیونیستی به ایران همگان شاهد بودند که مردم با اتحاد و انسجام مانع تحقق اهداف شوم آنها شدند.