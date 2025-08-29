به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نماینده الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از مراحل ساخت مسکن مهر فاز دوم این شهر گفت: یکی از مهمترین مطالبات مردم در این شهرستان ساخت مسکن مهر و نهضت ملی مسکن است که متأسفانه در گذشته به آن توجه جدی صورت نگرفته بود.



حمید رضا گودرزی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در فاز دوم مسکن مهر این شهرستان ۴۷ واحد مسکن نیروی انتظامی الیگودرز هفته ناجا به بهره‌برداری خواهد رسید.



گودرزی گفت: برای جبران ساخت مسکن مهر در این شهرستان ۱۹۷ هکتار از اراضی شهر الیگودرز که از طرح تفصیلی این شهر حذف شده بود و باعث بالا رفتن قیمت زمین و اجاره مسکن شده بود به زودی به شهرستان برخواهد گشت.



هفته نیروی انتظامی و ناجا از تاریخ ۱۳ مهر آغاز و تا ۱۹ مهر ادامه دارد.