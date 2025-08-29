پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از ایجاد بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان زیرساخت جدید در شهرکهای صنعتی ۳۱ استان کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا انصاری در مراسم افتتاح همزمان ۵۸۸ واحد صنعتی جدید و ۱۳۴ واحد احیا شده در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران؛ ناترازی انرژی را چالش اصلی و جدی شهرکهای صنعتی عنوان کرد و گفت: در برخی استانها با قطعی سه روز در هفته برق شهرکهای صنعتی مواجهیم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، هزینه تمامشده محصول و خدمات به شدت افزایش مییابد که این موضوع فشار مضاعفی بر نیروی کار و صنعتگران وارد میکند.
انصاری با اشاره به اینکه مصرف برق شهرکهای صنعتی حدود ۴ هزار مگاوات است، افزود: شهرکهای صنعتی، نهادهایی اجتماعی و اقتصادی هستند و انتظار میرود نگاه حاکم بر وزارت نیرو نسبت به قطع برق این مجموعهها تغییر کند.
وی همچنین از رسانهها خواست تا در حوزه فرهنگسازی برای مدیریت مصرف انرژی به یاری صنعت بیایند.
معاون وزیر صمت در ادامه به تلاشها برای حل این مشکل اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه وظیفه مستقیمی برای تامین برق واحدهای صنعتی نداریم، تاکنون بیش از ۶۰۰ مجوز از سوی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) برای تامین برق از طریق انرژی خورشیدی در کنار و داخل شهرکهای صنعتی و حتی بر روی پشتبام واحدها صادر شده است که حدود ۶۰ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده است.
انصاری، از تامین نشدن سوخت دیزل ژنراتورهای موجود در شهرکهای صنعتی انتقاد کرد و گفت: متاسفانه شرایطی پیش آمده که صنعتگران ما به قاچاقچی سوخت تبدیل شدهاند! این بزرگترین اجحاف در حق صنعتگری است که صرفاً برای حفظ چرخه تولید و اشتغال نیروی کار خود، نیازمند سوخت است.
مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از سوخت مورد نیاز صنایع، خارج از سیستم رسمی و با قیمتی گزاف تامین میشود. این بدان معناست که واحدهای صنعتی مجبورند گازوئیل لیتری ۳۰۰ تومانی را باید به قیمت ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان از بازار آزاد خریداری کنند.
انصاری با اشاره به بررسیهای صورت گرفته در شهرک صنعتی شمسآباد، افزود: میانگین قیمت سوخت تامینشده برای یک واحد صنعتی، بیش از ۷ هزار تومان است که این اختلاف قیمت، مستقیماً به سود واسطهها و قاچاقچیان تمام میشود.
وی تاکید کرد: کشور با کمبود گازوئیل مواجه نیست، بلکه چالش اصلی در سیاستگذاری و مدیریت فرآیند سوخترسانی به مصرفکننده واقعی است. حل این معضل نیازمند تدبیر و چارهاندیشی مشترک میان متولیان صنعتی و وزارت نفت دانست.
بیشتر بخوانید: استقبال واحدهای تولیدی از احداث نیروگاه خورشیدی