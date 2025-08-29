ورود وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لرستان
در ششمین روز از هفته دولت وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وارد لرستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
مراسم استقبال از «سیدرضا صالحی امیری» وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور سید «سعید شاهرخی» استاندار لرستان، هادی هاشمی نیا نماینده مردم خرم آباد و چگنی، علی امامی راد نماینده مردم کوهدشت و رومشگان، بهنام گودرزی نماینده الیگودرز، سید حمیدرضا کاظمی نماینده پلدختر و معمولان، معاونین استانداری لرستان، مدیران دستگاههای اجرایی، هیئت همراه در فرودگاه خرم آباد، برگزار شد.
سید رضا صالحیامیری پس از ورود به استان لرستان، راهی گلزار شهدای خرمآباد شد و با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اقتدار را گرامی داشت.
وی در ادامه این برنامه، با خانوادههای شهیدان دیدار و از صبر، ایثار و فداکاری آنان قدردانی خواهد کرد.
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته، وزیر میراث فرهنگی در ادامه سفر ۲ روزه خود به لرستان، در مراسم جشن جهانی شدن دره خرمآباد و یادواره شهدای اقتدار شرکت خواهد کرد، از غار کلدر و مجموعه کشت و صنعت لرستان بازدید میکند و همچنین دیدارهایی با فعالان فرهنگی استان خواهد داشت.
این سفر با هدف تقویت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان و توجه به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی این استان انجام میشود.