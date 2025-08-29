پخش زنده
میز خدمت دستگاههای اجرایی در محل اقامه نماز جمعه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاندار یکی از وظایف مدیران و مسئولان را تلاش برای حل مشکلات مردم دانست و گفت: فراوانی مشکلات و مطالبات مردم در حوزههای گوناگون و یکسری درخواستها دچار بازه زمانی شده که حل آن کار پیچیدهای نیست و متاسفانه به خاطر برخی سخت گیریهای همکاران در استان مسائل حل نشده بود
مهدی جمالی نژادافزود: اگر دستگاههای اجرایی در محل خود به درجهای برسند که حل و فصل مشکلات مردم دچار بازه زمانی نشود احتیاجی به این میزها نیست، اما به هر حال وجود میزهای خدمت هم یک طرفیت برای خدمت رسانی است.