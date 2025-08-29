به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مردم شهرستان عباس‌آباد با پیکر حاج امیرهوشنگ خطیبی، خیر نیک‌اندیش و مدرسه‌ساز این شهرستان که سال‌ها سرمایه عمر و مال خود را وقف تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین کرده بود، وداع کردند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباس‌آباد در این مراسم با تسلیت به جامعه فرهنگیان و مردم منطقه گفت: مرحوم خطیبی از بزرگ‌مردانی بود که عمر پربرکت خود را در راه خدمت به فرهنگ و آموزش وقف کرد.

الیاسی افزود: ساخت مدارس مجهز در مناطق جمشیدآباد سلمانشهر و یالبندان بخش کلار تنها بخشی از خدمات ارزشمند آن مرحوم به آموزش و پرورش است. وی همچنین در سکوت و بی‌هیاهو از دانش‌آموزان بی‌بضاعت حمایت می‌کرد و دغدغه ادامه تحصیل آنان را داشت.

او تصریح کرد: پیام ماندگار مرحوم خطیبی این است که مدرسه فقط چهاردیواری و کلاس نیست، بلکه نماد ایثار، بخشش و عشق به آینده فرزندان ایران است و یاد و نام او در قلب فرهنگیان و دانش‌آموزان ماندگار خواهد بود.

یادآور می‌شود، حاج امیرهوشنگ خطیبی در سن ۸۸ سالگی به علت بیماری دارفانی را وداع گفت و در گلزار شهدای روستای یالبندان بخش کلار به خاک سپرده شد. او علاوه بر ساخت دو مدرسه ۱۲ کلاسه، به جامعه هدف معلولان و دانش‌آموزان کم‌برخوردار نیز توجه ویژه داشت.