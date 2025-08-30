به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان فریدونشهر در این میز خدمت گفت: دیدار چهره به چهره با مردم، ارائه خدمات به هنگام و کارآمد و شنیدن مسائل و مشکلات مردم از اهداف برپایی میز خدمت است.

حمید رحیمیان، اجرای فاضلاب شهری فریدونشهر، تسریع دراجرای طرح جهادآبرسانی به روستا‌ها واصلاح و تعمیر راه‌های ارتباطی شهرستان را از مهمترین خواسته‌ها و مطالبات مردم در میز خدمت بیان کرد و افزود: حضور متمرکز مدیران دستگاه‌های اجرایی در یک مکان، تسریع در ارائه خدمات و حل مشکلات و تقویت اعتماد بین مردم و مسولان را به دنبال دارد.