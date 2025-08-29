به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،حمید ملانوری شمسی درسخنان پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان با بیان گزارش عملکردو خدمات انجام شده دولت تاکید کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف چندین ساله بخشی از عملکرد دولتمردان در استان است.

وی گفت: در آغاز خدمت دولت جدید ۸۰۰پرونده کمیسیون ماده ۵ که برخی از پرونده‌ها ۳۰ساله و ۲۰ ساله بود بلاتکلیف بودند که باتلاش و همت مدیران مشکل همه پرونده‌ها حل شد.

استاندار همدان دربخش دیگری از گزارش خود به طرح جامع شهری همدان که سالها معطل مانده بود اشاره کردو گفت:طرح جامع شهر همدان پس از ۲۰ سال تدوین و رونمایی شد تا شهر متناسب با طرح جدید به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کند.

استاندار همدان مهمترین سرمایه گذاری و محوریت استان را گردشگری بیان کرد و گفت:با وجود ۱۹۰۰جاذبه گردشگری در استان همدان؛ برنامه گردشگری سلامت؛ گردشگری کاری؛ گردشگری کشاورزی؛ گردشگری علمی و اقوام را در دستور کار قرار داده شده است.

حمید ملانوری شمسی در مورد ایجاد اشتغال برای جوانان جویای کار نیز گفت: تعهد ایجاد اشتغال در سال گذشته ۱۷هزار نفر بود که برای بیش از۲۰ هزار نفر شغل ایجادشده اما این به معنای حل مشکل بیکاری نیست و هنوز بسیاری از جوانان بیکاری هستند که با سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف درصدد ایجاد فرصتهای شغلی در عرصه های مختلف هستیم

استاندار همدان افزود: در بخش سرمایه گذاری خارجی هم هرچند عدد قابل توجهی نیست، اما برای آغاز تاکنون ۴۷درصد جذب سرمایه گذار خارجی داشتیم و توانستیم کشور‌های ترکیه چین و عراق را ترغیب به سرمایه گذاری در استان کنیم.

او درمورد طرح‌های آبرسانی نیز گفت: ۳۳۰ روستا در طرح جهاد آبرسانی هدفگذاری شده که با بهره برداری از آنها تنش آبی در این روستا‌ها برطرف می‌شود.

او بااشاره به حضور مدیران در بین اقشار مختلف مردم گفت: با حضورمدیران بین مردم مشکلات با سرعت بیشتری حل می‌شود.

همچنین حل مشکلات ناشی از ناترازی‌های برق با ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی؛ افتتاح ۴۲ مدرسه تا آغاز ماه مهر و ایمن کردن ۵۰ محور مواصلاتی در استان از دیگر برنامه‌هایی بود که استاندار دربین نمازگزارن تشریح کرد.