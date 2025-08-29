پخش زنده
امروز: -
دکتر جبلی، رئیس رسانه ملی با حضور در کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت تعامل و مشورت مستمر صداوسیما با این کمیسیون تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس رسانه ملی گفت: اقتضای شرایط حساس کشور و منطقه این است که رسانه ملی به عنوان مهمترین دستگاه فرهنگی و اطلاعرسانی، همواره در ارتباط نزدیک با کمیسیون امنیتملی مجلس باشد.
وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون از سازمان صداوسیما و «ساختمان شیشهای» پس از جنگ ۱۲روزه، گزارشی جامع از اقدامات رسانه ملی در این دوره ارائه کرد و افزود: خوشبختانه ارتباطات میان رسانه ملی و نمایندگان مجلس بهطور مستمر ادامه دارد و بهرهگیری از دیدگاهها و مشورتهای اعضای کمیسیون، راهگشای فعالیتهای صداوسیماست.
جبلی ابراز امیدواری کرد این جلسات و تعاملات در آینده نیز تداوم یابد.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیتملی و سیاستخارجی مجلس نیز در این نشست با قدردانی از عملکرد صداوسیما در جنگ ۱۲روزه، این نقش را درخشان توصیف کرد و گفت: رسانه ملی در این مقطع جایگاه مرجعیت رسانهای خود را ارتقا داد و باید در بودجه و قوانین مورد حمایت همهجانبه قرار گیرد.
او یادآور شد: دو هفته قبل اعضای کمیسیون با حضور در صداوسیما و بازدید از ساختمان شیشهای، گزارشی از رئیس رسانه ملی دریافت کردند و ادامه آن جلسه امروز برگزار شد.
عزیزی تأکید کرد: تقویت و پشتیبانی از صداوسیما وظیفه همه ارکان نظام است و مقرر شد کمیتهای مشترک میان مجلس و رسانه ملی تشکیل شود تا علاوه بر پشتیبانی، زمینه همکاریهای تحلیلی و خبری نیز فراهم شود.