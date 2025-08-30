۵ هزار شغل در شهرک مولد شیلاتی دلیران ایجاد میشود
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سردار حمید خرمدل در بازدید از طرح شهرک مولد شیلاتی دلیران در بخش دلوار شهرستان تنگستان با تمجید از مدیر و زیرمجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در اجرای این طرح، اظهار کرد: شهرک مولد شیلاتی دلیران یکی از طرحهای خوب و ارزشمند حوزه شیلات در سطح کشور است.
فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به اینکه در اجرای این طرح نزدیک به ۸۵۰ هکتار زمین آماده سازی میشود، افزود: ۲ هزار خانواده در این طرح مستقر میشوند و ۵ هزار شغل ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه این طرح در صورت اجرای ایده آل و مطلوب خود نزدیک به ۴۰ هزار تن میگو را پرورش و استحصال خواهد کرد، اظهار کرد: این طرح مجموعه کاملی است که پرورش لاو، تولید میگو، خرید تضمینی و و بسته بندی و صادرات را را شامل میشود.
سردار خرمدل با بیان اینکه این طرح کار بسیار ارزشمند، نو و بدیعی است که مجموعه قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام آنرا بدون اتکا به سود اجرا میکند، گفت: هدف این مجموعه این است که مردم منطقه را مشغول به کار کرده و اتفاق بسیار خوبی در این منطقه شکل بگیرد.
وی به مشکلات و معایب پرورش میگو در گذشته اشاره و یادآور شد: با توجه به نزدیکی ما به دریا و ساخت استخرهای بزرگ و سنتی در گذشته ما تولید بسیار کمی داشتیم، اما در طرحهای جدید در فضای ۲ هزار متری ۶، ۷ و یا ۸ استخر، ما سالانه سه برداشت ۳۰ تنی تولید داریم.
سردار خرمدل در پایان گفت: ان شاالله این طرح در آینده که به حد خوبی از ساخت و ساز برسد و بخشی از مردم و بسیجیان عزیز که تمایل به کار شیلات و کشاورزی دارند مشغول به کار خواهند شد و اگر در استان بوشهر این طرح موفق بود، در استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان نیز اجرا میشود.