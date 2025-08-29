نیروی انتظامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در برابر ددمنشی و خباثت تروریست‌ها، مقتدرانه و انتقام جویانه ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اطلاعیه آمده:هشتم شهریور، سالروز مظلومیت و مقاومت ملتی است که حدودا چهار دهه، در برابر ددمنشی و خباثت تروریست‌ها، مقتدرانه و انتقام جویانه ایستاده و با تقدیم خون گرانبهای شهیدان خود، پرچم امنیت و اقتدار ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشته است.

در ادامه این اطلاعیه آمده: حادثه ترور ۵ تن از بهترین همکاران انتظامی در محور خاش به ایرانشهر، توسط مزدوران تروریست، نمونه بارزی از صد‌ها جنایات خبیثانه گروهک ترور بود که به فضل الهی، با عکس العمل قاطعانه و به موقع سربازان مخلص و جهادی فرمانده معظم کل قوا، پاسخ داده شد و این پیامی بود آشکار برای دشمنان امنیت ایران اسلامی.

ضمن محکومیت اقدامات بزدلانه و خائنانه ترور، صراحتا اعلام می‌نماییم که خون شهیدان ما هرگز بی پاسخ نخواهد ماند.

یاد شهدای مظلوم ترور گرامی، راهشان پررهرو، و پرچم اقتدار ایران اسلامی همواره برافراشته باد.