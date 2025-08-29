به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ هادی رضازاده گفت: بیشتر این طرح‌ها شامل مرغداری‌های راکد و نیمه‌فعال بوده‌اند که به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بودند، که با حمایت صندوق کارآفرینی امید دوباره فعال شدند.

وی در ادامه افزود: طرح‌هایی در حوزه گردشگری و صنایع زیرمجموعه صنعت و معدن نیز با حمایت صندوق دوباره به چرخه تولید بازگشته‌اند.

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان گفت: همچنین از محل اعتبارات اشتغال روستایی و عشایری و تبصره ۱۸، برای احیای این واحد‌های راکد و نیمه‌فعال هزینه شده و گام مهمی برای تکمیل زنجیره تولید استان برداشته شد.