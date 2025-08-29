به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جانشین سپاه شهدای آذربایجان غربی در مراسم گرامیداشت شهید سردار عربعلی یزدانی از شهدای شاخص شهرستان شاهین دژ که در مسجد روستای چوبلوجه برگزار شد با بیان اینکه خون شهدا مظهر عزت و اقتدار ملت ایران است، گفت: دشمنان نتوانسته‌اند وحدت و انسجام مردم را خدشه‌دار کنند و این ملت همچنان پشتیبان نظام جمهوری اسلامی است؛ بهترین و خالص‌ترین انسان‌های این سرزمین به دست شقی‌ترین و ناجوانمردترین دشمنان به شهادت رسیدند، اما این خون‌های پاک موجب تثبیت امنیت و اقتدار کشور شده است.

سردار نجمی با اشاره به رشادت‌ها و فداکاری‌های پاسداران و نیرو‌های نظامی و انتظامی افزود: اگر تلاش رزمندگان اسلام و حمایت مردم از جمهوری اسلامی نبود، اکنون شاهد این آرامش و امنیت در کشور نبودیم.

این مسئول با بیان اینکه باید زندگی شهدا با جزئیات کامل روایت شود تا از این طریق آنها را برای نسل جدید به عنوان الگو‌های معاصر معرفی کنیم، ادامه داد: این جنایات در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است.

جانشین فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه ما از اهل بیت (ع) و شهدای کربلا الهام گرفته‌ایم پس تا آخرین قطره خون مقابل دشمنان این ملت، نظام و اسلام می‌ایستیم، ادامه داد: جزئیات واقعه کربلا را حضرت زینب (س) روایت کرد و برای همین این واقعه در طول تاریخ ماندگار شد، پس ما نیز باید تلاش کنیم ضمن اینکه رشادت و ایستادگی ملت ایران را به تصویر می‌کشیم، جنایات رژیم صهیونیستی را نیز علنی کنیم.

سردار نجمی سپس اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند «علت پیروزی ما انسجام و وحدت بین مردم بود و شهدا اوج شکوه و پیروزی ما در جنگ ۱۲ روزه بودند و این شهدا از اصل نظام صیانت کردند.»

سردار نجمی در ادامه گفت: با توجه به بیانات رهبر معظم انقلاب در ثبت و ماندگار کردن حماسه‌های این جنگ ۱۲ روزه مسئولیت ما به مراتب سنگین‌تر می‌شود، به ویژه اینکه نسل جدید کشورمان هیچ گونه ذهنیت و تصویری از جنگ ۸ ساله ندارند ولی می‌توان با انعکاس واقعیت‌های این ۱۲ روز، آنها را نسبت به خدعه‌ها، بی‌رحمی و اهداف شوم دشمنان آگاه کرد.

در پایان مراسم از خانواده شهید سردار عربعلی یزدانی و شهدای روستای چوبلوجه و منطقه آجرلو با اهدای لوح تقدیر بعمل آمد.