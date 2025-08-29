پخش زنده
نمایش خیابانی «نگرانم» در الیگودرز با موضوع ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب با استقبال خوب مردم روبهرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی الیگودرز گفت: با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور آب و فاضلاب شهرستان الیگودرز و با هدف ترویج فرهنگ صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف آب، نمایش خیابانی «نگرانم» به کارگردانی خانم ناهید گودرزی در پارک خانواده این شهر اجرا شد.
ناهید شهروسوند افزود: این نمایش با استقبال خوب مردم روبهرو شده است.