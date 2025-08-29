مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از جمع‌آوری داربست‌های ایوان جنوبی مسجد جامع عتیق قزوین با پایان مراحل مرمتی این بخش از مسجد پس از حدود ۱۵ سال خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمهدی حسینی با اشاره به جمع‌آوری داربست‌های ایوان جنوبی پس از سال‌های طولانی گفت: طرح جمع‌آوری این داربست‌ها با دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از این بنای تاریخی در جریان سفر اخیر ایشان به قزوین و تخصیص اعتبار ویژه و نیز حمایت استاندار و امام جمعه قزوین در دستور کار قرار گرفت تا نمای اصلی و زیبای ایوان نمایان شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان افزود: این داربست‌ها حدود ۱۵ سال پیش با هدف حفظ و احیای این بخش از بنای مسجد بسته شده بود و طی این مدت تلاش شده است تا آسیب‌ها و مشکلات ساختاری بنا بر طرف شود.

حسینی با اشاره به اقدام‌های مرمتی صورت‌گرفته در این طرح گفت : در طرح مرمت و احیای ایوان جنوبی طی این سال‌ها، ضمن برداشت الحاقات نامتجانس بنا، استحکام‌بخشی با مصالح سنتی و مرمت و بازسازی کاربندی طبق طرح اولیه و لایه‌برداری، تثبیت و نگهداری لایه‌های ارزشمند تاریخی به همراه مرمت کلی ایوان جنوبی اجرا شده‌ است.

وی افزود : در مرحله بعد و با پایان مطالعات، طرح مرمت گنبدخانه اجرایی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گفت : مسجد جامع عتیق با تاریخ و معماری خاص خود یکی از آثار شاخص تاریخی‌مذهبی شهر قزوین است که ضمن اهمیت تاریخی از جایگاه ویژه‌ای نزد مردم این شهر برخوردار است.

حسینی افزود : اکنون که این بنای با شکوه در مسیر جهانی شدن نیز قرار دارد پیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه، مرمت و انجام اقدامات حفاظتی است و به‌طور کلی بخش مهمی از برنامه‌های مرمتی این اداره‌کل طی سال جاری مربوط به این بنای تاریخی است.

مسجد جامع قزوین یا مسجد جامع عتیق از بزرگ‌ترین مساجد ایران و کهن‌ترین مسجدجامع ایران است. بنای نخست آن در دوران ساسانیان ساخته شده است.