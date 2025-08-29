به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،حمید ملانوری‌شمسی با حضور در مسجد قمر بنی هاشم شهرک فرهنگیان همدان، بر برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی در خدمات رسانی تأکید کرد.

استاندار همدان در راستای مطالبات اهالی فاز سه شهرک فرهنگیان مبنی بر پوشش۲ رودخانه فاضلاب در این منطقه گفت: درزمینه فاضلاب و جداسازی آن از رودخانه که باید تفکیک صورت گیرد، اما به صورت موقت برای رفاه حال اهالی پوشش رودخانه و فاضلاب شهرک فرهنگیان به صورت کامل باید حداکثر تا سه ماه آینده انجام شود.

وی درباره مسائل شهرک فرهنگیان که از سوی اهالی مطرح شد گفت: بازگشایی پل فرهنگیان، اصلاح و توسعه مدارس، مدیریت فاضلاب و تفکیک منابع آب در حال پیگیری است و در حوزه آموزش، ساخت و نوسازی مدارس ناایمن و کانکسی در دستور کار قرار دارد.

استاندار همدان تصریح کرد: خارج شدن شهرک فرهنگیان از بن‌بست که شهرداری برای بازگشایی زیر پل باید اقدام کند و تخصیص زمین برای احداث مدرسه حیات طیبه در شهرک فرهنگیان انجام می‌شود.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: باید منابع، پول، وقت و امکانات را بر اساس نیاز‌های اولویت‌دار هر منطقه متمرکز کرد تا هم توفیق بیشتری حاصل شود و هم رضایت مردم افزایش یابد.

استاندار همدان گفت: در حوزه مسکن، طرحهای مختلفی فعال شده‌اند؛ از جمله واگذاری زمین در راستای جوانی جمعیت که در آینده نزدیک همه متقاضیان تعیین تکلیف خواهند شد و طرح مسکن ۴۸۰ واحدی، که از تیرماه سال گذشته تعطیل بود با تلاش و اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی از ستاد اجرایی فرمان امام، مجدد فعال شد و تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی به متقاضیان نیز تعلق گرفته است.

ملانوری شمسی با بیان اینکه در بخش آب، طرحهای مهمی در حال اجرا است، خاطر نشان کرد: ازطرحهای حوزه آب بهبود کیفیت آب شهر همدان، ساخت سد خرم‌رود تویسرکان، و طرحهای آبرسانی به روستا‌ها است که با اجرای این طرح‌ها، مشکل تنش آبی در استان حل می‌شود و ۵۴ روستا از آب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

همچنین در حوزه انرژی، استان همدان در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی پیشتاز است و تاکنون ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی ساخته شده است، و تا پایان سال، ۵۰۰ مگاوات دیگر وارد شبکه می‌شود.

استاندار همدان تاکید کرد: در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، همدان در طی تاریخ خود حدود ۳۵۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است که ۴۷ درصد آن در یک سال گذشته صورت گرفته است و سرمایه‌گذاران از کشور‌های چین، عربستان و دیگر کشور‌ها در حال ورود به استان هستند.