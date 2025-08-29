اجرای طرح تعریض جاده ورودی شهر کوهسار
نبود مسیر ورودی مناسب، یکی از دغدغههای اصلی اهالی شهر کوهسار و ۳۱ روستای بخش چندار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
، جلال فلاحپورعضو شورای اسلامی شهر کوهسارگفت:طرح تعریض جاده به طول بیش از ۳ کیلومتر در چهار فاز در حال اجراست، فاز اول و دوم به پایان رسیده و فاز سوم نیز تا دو ماه آینده تکمیل خواهد شد. فاز چهارم قرارداد آسفالت انجام شده وبقیه کارها مانند جدول و زیرسازی و روشنایی در حال انجام قرارداد است.
فلاح پور گفت:این طرح با هدف کاهش ترافیک، افزایش ایمنی و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات شهری اجرا میشود و حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که از طریق نماینده مجلس و بودجه شهرداری تأمین خواهد شد.
او افزود:بهرهبرداری کامل از این مسیر، حملونقل محصولات کشاورزی تسهیل شده و گردشگری روستایی نیز رونق خواهد گرفت.