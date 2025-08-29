پخش زنده
امروز: -
دستاوردها و برنامههای هفته دولت به طور ویژه در برنامه شبانگاهی الدوز سیمای آذربایجان غربی منعکس شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با شروع هفته دولت برنامه الدوز به شکل پیوسته اقدام به پخش گزارشهایی از دستاوردها و طرحهای در دست اقدام و به ثمر نشسته استان در یک سال اخیر کرد.
همچنین دراین برنامه با پخش گزیدهای از سخنرانی استاندار آذربایجان غربی به جنبههای دیگر خدمترسانی دولت در استان
پرداخته شد.
برنامه زنده تلویزیونی «اولدوز» به تهیهکنندگی حسن فرخی، شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۱ به مدت یک ساعت از صداوسیمای آذربایجان غربی پخش میشود.