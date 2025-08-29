به گزارش خبر گزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ جاور صفاری گفت: عصر دیروز در برخورد یک دستگاه موتورسیکلت در محور خواچکین به پیربازار محدوده چوکام با یک عابر پیاده ۳۳ ساله که در حال عبور از خیابان بود بود برخورد کرد که وی هنگام انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی افزود: راکب موتورسیکلت ۱۷ ساله به همراه ترک‌نشین ۱۴ ساله نیز مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

رئیس پلیس راه گیلان علت این حادثه را توجه نکردن راکب موتور سیکلت به جلو اعلام کرد.