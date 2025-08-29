نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: دشمنان، عزت ملت ایران را نشانه گرفته‌انداما نمی‌دانند ایرانیان ملتی عزتمند هستند و عزت ملت ایران قابل معامله نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ارومیه افزود: دشمنان، عزت ملت ایران را نشانه گرفته‌اند و می‌خواهند ملت ایران را بنده خود کنند غافل از اینکه این نقشه آنها امکان پذیر نیست.

وی اضافه کرد: برخی در داخل کشور براین معتقدند که شعاردادن علیه دشمن دشمنی او را بیشتر می‌کند و نباید شعارداده شود درحالیکه برخلاف تصور آنها هدف دشمن اقتدار و عزت ملت ایران است آنها از عزت این ملت واهمه دارند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به جنایات آمریکا و اسراییل گفت: اینها دست به جنایات وقیحانه زده و در غزه انسان‌های بی گناه را قتل عام می‌کنند و براین عقیده‌اند ملت‌های دیگر برده آنها باشند.

حجت الاسلام قریشی به سخنان مقام معظم رهبری در سالروز شهادت امام ر ضا (ع) اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود فرمودند ۴۵ سال است سردمداران آمریکا با جمهوری اسلامی دشمنی می‌کنند و همچنان به دشمنی خود ادامه داده‌اند.

امام جمعه ارومیه افزود: دشمنان ۴۵ سال است به بهانه‌های مختلف همانند نقض حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی، مباحث بین المللی و مبارزه با تروریسم به دشمنی با ایران پرداخته‌اند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی یادآورشد:، اما حرف اصلی را رییس جمهور جدید آمریکا گفت و آن اینکه «ایران به حرف ما گوش نمی‌کند» بنابراین دشمنی آنها برسر این موضوع است که چرا ایران بنده و فرمانبر آنهانیست.

وی افزود: درحالی که نمی‌دانند ایرانیان ملتی عزتمند هستند و نمی‌خواهند برده و نوکر هیچ بیگانه و قدرتی باشند.

وی با تأکید بر اهمیت همبستگی درونی در کشور افزود: دشمنان در پی آن هستند که ایران اسلامی را تضعیف و ذلیل کنند، اما آنچه ایران را حفظ کرده و خواهد کرد، انسجام و اتحاد ملی است.

قریشی، شهیدان را مایه عزت و افتخار ایران دانست و خاطرنشان‌کرد: اینکه در هر رده‌ای از مقامات کشور شهید تقدیم انقلاب شده است، نشان می‌دهد که همه مسئولان ایران اسلامی در مسیر انقلاب مصمم هستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی افزود: اختصاص یک روز از هفته دولت به روز کارمند یادآور این حقیقت است که حل مشکلات مردم و هم‌نوع‌دوستی خود عبادتی بزرگ محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی یادآورشد: اگر ید واحد باشیم دشمن نمی‌تواند کاری انجام دهد، اما در غیر این صورت می‌تواند به اهدافش برسد.

حجت الاسلام قریشی گفت: رهبر معظم انقلاب در بیانات خود تاکید کردند هرکس قلم و تریبونی دردست دارد نباید از آن در جهت ایجاد تفرقه استفاده کند.

وی همچنین به فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) اشاره کرد و گفت: پس از امام حسن عسگری (ع) امام زمان (ع) امامت را برعهده گرفت و امروز هزار و ۷۰۰ سال از امامت امام زمان می‌گذرد و او لنگر زمان و زمین است.

امام جمعه ارومیه با تبریک حلول ماه ربیع الاول گفت: ۱۲ تا ۱۷ ربیع الاول به مناسبت میلاد نبی مکرم اسلام هفته وحدت نامگذاری شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: مساله زباله گردی در ارومیه موضوعی است که باید مورد توجه مسوولان از جمله شهرداری و شورای شهر قرار گیرد اینکه در خیابان افرادی تا کمر درون سطل‌های زباله وارد شوند چهره شهر را زشت کرده و جلوه نازیبایی به شهر می‌دهد و این مساله موضوعی است که با مدیریت می‌توان حل کرد.