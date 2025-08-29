امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

راهکار‌های دولت برای رشد صنعت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۷- ۱۶:۴۲
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

مهم‌ترین اقدامات بورس کالا در دولت چهاردهم

ابزار‌های جدید تامین مالی؛ گامی مهم درخروج از نظام سنتی تامین مالی

موتور معدن پرشتاب‌تر شد؛ صعود تولید به ۷۰۰ میلیون تن

برچسب ها: رشد صنعتی ، دولت ، رشد اقتصادی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 