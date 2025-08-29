تقابل ایران و آمریکا در نیمه‌نهایی والیبال قهرمانی زیر ۲۱ سال جهان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (جمعه هفتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم والیبال جوانان ایران در این مرحله موفق به شکست سه بر صفر چین، میزبان این رقابت‌ها شد تا به عنوان یکی از چهار تیم برتر به مرحله نیمه‌نهایی صعود کند.

در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی قهرمانی زیر ۲۱ سال مردان جهان، تیم آمریکا موفق به شکست سه بر دو فرانسه شد تا حریف ایران در مرحله نیمه‌نهایی شود.

بدین ترتیب تیم والیبال جوانان ایران از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه شنبه هشتم شهریور در مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به مصاف آمریکا می‌رود.

تیم جمهوری چک نیز در مرحله یک چهارم نهایی موفق به شکست و حذف لهستان شد تا عنوان شگفتی ساز این مرحله را به دست آورد. حریف این تیم در مرحله نیمه‌نهایی در جدال دو تیم ایتالیا و کوبا مشخص می‌شود.