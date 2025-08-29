



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،استاندار فارس در جمع نمازگزاران و پیش از خطبه‌ای نماز امروز با اشاره به فعالیت های انجام شده در دوره مدیریتی خود گفت: یک هزار و ۶۶۲ طرح با بیش از ۶۶ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان به نتیجه رسیده است . که ثمره تلاش مردم و مسئولان در بخش‌های مختلف نظام اجرایی استان است.

امیری همچنین گفت : با وجود مشکلات اعتباری توانسته‌ایم ۲۱۶ پروژه گردشگری با اعتبار ۱۸ همت و ۱۲ میدان گازی با سرمایه گذاری ۴ میلیارد دلار را در حال فعال کردن داشته باشیم.

استاندار فارس در خصوص ارتقا وضع بودجه‌ای استان هم گفت بودجه استان نسبت به سال گذشته ۳۳درصد و در مقیاس ملی ۱۰۱ درصد افزایش داشته است .