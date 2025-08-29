به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام سید ابراهیم طباطبایی، امام‌جمعه شهرستان سلماس، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ضرورت وحدت در جامعه اسلامی اظهار داشت: اتحاد، یک ضرورت راهبردی برای عبور از مشکلات و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است و هر جا ملت یکصدا و متحد بوده‌اند، پیروزی نصیب آنان شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان همواره با ابزار‌های مختلف تلاش کرده‌اند انسجام ملت ایران را تضعیف کنند، افزود: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که هر زمان ملت ایران در برابر تهدید‌ها و فتنه‌ها همدل و همصدا بوده‌اند، توانسته‌اند توطئه‌ها را خنثی کنند و کشور را در مسیر عزت و استقلال نگه دارند.

امام جمعه سلماس اتحاد و همبستگی را لازمه عبور از مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز دانست و گفت: امروز اگر همه اقشار جامعه با همدلی و پرهیز از تفرقه عمل کنند، بسیاری از موانع برطرف خواهد شد و کشور در مسیر رشد و توسعه قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: مردم ما در طول ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند که با حضور به موقع در صحنه، پشتوانه اصلی نظام و انقلاب اسلامی هستند و همین حضور، قدرتی بزرگ در برابر تهدید‌ها و فشار‌های خارجی به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام طباطبایی تصریح کرد: اتحاد و همبستگی باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه شود و مسئولان نیز باید با عمل به وظایف خود، اعتماد مردم را تقویت کنند.

امام جمعه سلماس در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان دینی، رهبری حکیمانه و اتحاد ملی، می‌تواند همچنان مقتدر و استوار در برابر هرگونه توطئه و تهدید بایستد و آینده‌ای روشن برای کشور رقم بزند.