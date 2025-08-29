به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در قالب یک اطلاع نگاشت (اینفوگرافی)، بخشی از جلوه‌های دیپلماسی فرهنگی این سازمان اسناد و کتبخانه ملی ایران در دولت وفاق ملی به نمایش گذاشته شده است.

این اطلاع نگاشت (اینفوگرافی) با هدف معرفی دستاورد‌ها و همکاری‌های بین‌المللی، به مرور برنامه‌ها و اقدامات شاخص سازمان در دوره ریاست دکتر غلامرضا امیرخانی، طی بازه زمانی آذر ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۴ می‌پردازد؛ اقداماتی که شامل توسعه همکاری‌های فرهنگی دوجانبه و منطقه‌ای، مشارکت در مجامع فرهنگی بین‌المللی، تقویت دیپلماسی فرهنگی چهره‌به‌چهره، تعاملات علمی با دانشگاه‌های خارجی، برگزاری رویداد‌های فرهنگی بین‌المللی و گسترش مبادله منابع اطلاعاتی می‌شود.