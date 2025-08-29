پخش زنده
آزمون کشوری ارتقاء درجه کمربند پوم و مشکی دان ۴ و ۵، با حضور چهرهای نامآشنا در این رشته، آرین سلیمی، ملیپوش و دارنده مدال خوشرنگ المپیک در گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سلیمی گفت: چنین آزمونهایی برای رشد فنی و حرفهای تکواندوکاران ضروری است.
او همچنین میزبانی استان گلستان را نشانهای از پیشرفت چشمگیر این رشته در منطقه دانست.
علی نوری، رئیس هیئت تکواندو استان گلستان، در گفتوگو با خبرنگار ما اعلام کرد: در این آزمون متمرکز، ۵۸ تکواندوکار از ۱۵ استان کشور حضور داشتند. نوری همچنین از عضویت ۱۹ هزار تکواندوکار در هیئت تکواندو استان گلستان خبر داد؛ آماری که جایگاه این استان را در توسعه ورزشهای رزمی برجسته میکند.
گفتنیست آزمونهای کشوری ارتقاء درجه تکواندو هر سه ماه یکبار برگزار میشود و نقش مهمی در ارزیابی سطح فنی ورزشکاران ایفا میکند.