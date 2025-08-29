همزمان با پنجمین روز از هفته دولت گذر فرهنگی، تاریخی همدان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ استاندرا همدان در آیین افتتاح گذر فرهنگی گفت : استان همدان، استانی پرظرفیت در حوزه مباحث تاریخی، تمدنی، میراث فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی است.

حمید ملانوری افزود : این استان به ۱۹۰۰ جاذبه طبیعی و تاریخی که بخشی از آنها ثبت جهانی شده از دیرباز به عنوان یکی از مناطق تمدن‌ساز ایران شناخته می‌شود.

وی گفت : نام‌آورانی، چون بوعلی سینا و باباطاهر، آثار ارزشمند صنایع‌دستی، طبیعت زیبا و موقعیت جغرافیایی ممتاز، همه از ظرفیت‌های بی‌نظیر این استان برای تبدیل شدن به مقصدی مهم در گردشگری داخلی و بین‌المللی حکایت دارد.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ویژگی‌های صنعت گردشگری افزود: صنعت گردشگری هم‌زمان اشتغال‌زا، درآمدزا، کم‌آب‌بر و کم‌خطر برای محیط‌زیست است و می‌تواند تأثیر مهمی در رفع بیکاری به ویژه برای جوانان تحصیل‌کرده داشته باشد و این صنعت نقشی جدی در مدیریت پایدار سرزمین ایفا می‌کند.

استاندار همدان تقویت زیرساخت‌ها را لازمه تحقق اهداف توسعه گردشگری دانست و تأکید کرد: بنابراین، همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید تقویت زیرساخت‌های گردشگری را با قدرت دنبال کنند.

وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وظیفه دارند محدوده مدیریتی خود را در این حوزه تقویت کرده و به بازآفرینی شهری به عنوان یک وظیفه اصلی توجه ویژه داشته باشند. خوشبختانه قانون و دولت نیز تسهیلاتی برای این امر در نظر گرفته‌اند که باید به خوبی از آنها بهره گرفت.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ویژگی‌های این طرح گفت: طرح امروز با هدف اتصال دو مجموعه فاخر و ارزشمند و تقویت زیرساخت‌های گردشگری همدان اقدامی مبارک و ارزشمند است.

سید مسعود حسینی، شهردار همدان نیز در این مراسم گفت: سرمایه‌گذاری در طرح های بازآفرینی با هدف توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر در حال انجام است و نتایج آن می‌تواند همدان را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری کشور تبدیل کند.

وی با اشاره به انتخاب محور فعلی بازآفرینی بر اساس مطالعات علمی افزود: از میان ۳۸۰۰ محور شهری، این گذر به دلیل قدمت تاریخی و موقعیت ویژه‌اش در ورودی همدان برگزیده شد.

حسینی گفت : این محور قابلیت اتصال به بازار، خیابان اکباتان، میدان امام و پیاده‌راه بوعلی را دارد و در سال‌های آینده با تکمیل سنگ‌فرش و دیگر اقدامات، به یکی از محور‌های مهم شهری تبدیل خواهد شد.

وی افزود : در حوزه بازآفرینی، جداسازی پیاده‌رو‌های بوعلی در ضلع شرقی و غربی انجام شده و ضلع غربی در حال تکمیل و ضلع شرقی به اتمام رسیده است. همچنین میدان امام و خیابان‌های اکباتان، شهدا و باباطاهر در دستور کار قرار گرفته‌اند.

شهردار همدان گفت : این اقدامات جلوه‌ای زیبا به شهر بخشیده و با استقبال شهروندان همراه بوده است.

وی با بیان اینکه ساماندهی بازار یکی از طرح های اساسی بازآفرینی است، افزود : یکی از ویژگی‌های این طرح ، مشارکت مستقیم بازاریان در ساماندهی ویترین‌ها و مغازه‌هاست و برای تشویق سرمایه‌گذاری در بازآفرینی، خانه‌های تاریخی نیز وارد چرخه گردشگری شده‌اند. خانه پوستی‌زاده به هتل بوتیک تبدیل می‌شود و خانه شرف‌خانی مرمت و بازسازی شده است.

شهردار همدان تأکید کرد: بهره‌برداری امروز به معنای پایان کار نیست، بلکه آغاز راهی است که باید به ثمرات اقتصادی و مالی برای مردم همدان منجر شود.

صاحب محمدیان‌منصور، طراح گذر فرهنگی همدان نیز گفت: در سال ۱۳۹۸ شورای شهر تصمیم گرفت یکی از معابر شهر را به پیاده‌راه تبدیل کند .در همین راستا، خیابان‌های تختی و باباطاهر به‌عنوان گزینه‌های اولیه مطرح شد، اما مقرر شد مطالعه‌ای جامع انجام تا اولویت واقعی مشخص شود.

وی افزود : در این راستا ۵۲ شاخص بررسی شد و از میان سه هزار و ۸۰۰ معبر موجود در بافت تاریخی شهر، این گذر بالاترین امتیاز را کسب کرد و در نهایت با حمایت شهرداری به پیاده‌راه تبدیل شد.

محمدیان‌منصور با بیان اینکه این اقدام تنها آغاز مسیر است، افزود : سنگ‌فرش و اجرای کالبدی طرح پایان کار نیست، بلکه مشارکت اهالی و فعال شدن واحد‌های تجاری و خدماتی ضروری است.

طراح گذر فرهنگی همدان گفت : برای زنده شدن این گذر باید مغازه‌ها و سفره‌خانه‌ها رونق بگیرند، مجوز‌های لازم صادر شود و مردم در کنار مدیریت شهری پای کار بیایند.

وی افزود : طرح های شهرسازی معمولاً زمان‌بر هستند و به ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز دارند تا به ثمر بنشینند.

محمدیان‌منصور با اشاره به پیشینه تاریخی گذر فرهنگی گفت: این معبر کهن‌ترین گذر همدان در دوره اسلامی است و در منابع قرن پنجم و ششم هجری از آن با عنوان «بن‌بازار» یاد شده است.

وی گفت : در آن زمان کتابخانه‌ای عظیم به نام «دارالکتب جامع بن‌بازار» در این محدوده وجود داشت که در متون تاریخی همچون اسکندرنامه نیز به آن اشاره شده است.

محمدیان‌منصور درباره بنا‌های تاریخی پیرامون این گذر افزود : احیای حمام تاریخی این محدوده معروف به حمام چاله نیز در دستور کار قرار دارد. هرچند این بنا مالکیت خصوصی دارد و نیازمند خریداری و سرمایه‌گذاری است.

وی گفت : مطالعات دانشگاهی و طرح‌های اولیه حمام چاله برای مرمت و بازآفرینی آن انجام شده است و می‌تواند بخشی مهم از طرح احیای گذر فرهنگی باشد.