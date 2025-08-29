مردم همدان اعلام کردند: بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه به اتهام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه نقض حقوق بشر است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مردم دارالمومنین و دارالمجاهدین همدان بازداشت مهدیه اسفندیاری در فرانسه به اتهام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و غزه را محکوم کردند.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی و ساکن شهر لیون فرانسه، بیش از شش ماه است که در بازداشت انفرادی به سر می‌برد.

وی اسفند ماه سال گذشته (مارس ۲۰۲۵) پس از اعلام حمایت از مردم فلسطین و به‌ویژه کودکان غزه، از سوی دولت فرانسه بازداشت شد. خانواده اسفندیاری پس از ناپدید شدن او، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع داده و پیگیری وضعیت وی را آغاز کردند.

مهدیه اسفندیاری که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه زندگی می‌کند، مترجم و نویسنده جوان ایرانی و دانش‌آموخته دانشگاه لیون است. این نخستین بار نیست که او با فشارهای قضایی در فرانسه روبه‌رو می‌شود؛ چند سال پیش نیز به دلیل اظهارنظر کارشناسی درباره هولوکاست مورد محاکمه و محکومیت قرار گرفته بود.

بازداشت اسفندیاری در کشوری که خود را «مهد آزادی بیان و حقوق بشر» معرفی می‌کند، واکنش‌های انتقادی بسیاری نسبت به برخورد با منتقدان رژیم صهیونیستی در فرانسه را برانگیخته است.