به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی گفت: خوشبختانه بردسکن در حوزه معادن و کشاورزی از ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برخوردار است که حتی می‌تواند در دیگر نقاط استان از ظرفیت شهرستان بردسکن استفاده کرد.

همچنین با حضور استاندار خراسان رضوی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان و تعداد دیگری از مدیران استان، فرماندار، نماینده مردم در رمجلس شورای اسلامی و امام جمعه شهرستان بردسکن تصویب شد عملیات اجرایی ۷ نیروگاه خورشیدی به ظرفیت ۲۱ مگاوات در ۷ نقطه شهرستان بردسکن با سرمایه گذاری ۶۳۰ میلیارد تومان ظرف یکسال آینده توسط شرکت ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری) ساخته شود.