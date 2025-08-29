کاهش خاموشیهای برق در بوشهر با تعدیل دما صورت میپذیرد
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: بوشهر و استانهای گرمسیری در اولویت رفع محدودیت قرار دارند و کاهش خاموشیهای برق با تعدیل دما صورت خواهد گرفت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، غلامرضا حشمتی بیان کرد: پیرو سیاست گذاریهای انجام شده از سوی وزارت نیرو و شرکت توانیر، در روزهای پیش رو و همزمان با تعدیل دما درسطح کشور و کاهش مصرف برق به تدریج از ناترازیها و محدودیتهای اعمال شده با اولویت استانهای گرمسیری کاسته خواهد شد.
وی با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی که از هفته آینده خاموشی در بعضی از استانها صفر میشود، افزود: به هم استانیهای عزیز اطمینان داده میشود که استان بوشهر و استانهای گرمسیری در الویت رفع محدودیت قرار دارند و قطعا ابتدا به تدریج محدودیت در این استانها برداشته خواهد شد و بسته به شرایط دمایی و کاهش مصرف برق کشور از ۱۵ شهریور شاهد کاهش خاموشیها خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به خروج نیروگاه اتمی بوشهر در هفته آتی برای تعویض سوخت و بخش عظیمی از نیروگاههای برق آبی کشور در روزهای گذشته به علت کاهش آب سدها، اظهار کرد: با کاهش و از دست رفتن بخش زیادی از تولید برق، همراهی مشترکان عزیز و مدیریت مصرف آنان همچون گذشته ضروری است و ضمن قدردانی از همکاری صورت گرفته تقاضا داریم با کاهش مصارف غیر ضروری، خادمان خود در صنعت برق را جهت تامین برق همراهی و کمک کنند.