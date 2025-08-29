به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان گفت: یکی از برنامه‌های این اداره کل توسعه و خدمات نوین ارتباطی در مناطق روستایی از جمله روستا‌های بالای ۲۰ خانوار می‌باشد.

مهدی شه نظری پور افزود: از ابتدای آغاز دولت چهاردهم تاکنون ۱۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار با اعتباری بالغ بر ۵۶۰ میلیاررد تومان به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

وی ادامه داد در هفته دولت نیز با بهره برداری از ۲۱ سایت، ۲۹ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

مدیرکل ارتباطات و فن آوری اطلاعات با اشاره به طرح اتصال منازل و کسب و کار‌ها به اینترنت پرسرعت فیبرنوری گفت: اجرای عملیات حفاری این طرح در ۲۱ شهر استان آغاز و در سه شهر استان به اتمام رسیده است و امکان خدمات اینترنت پرسرعت فیبرنوری در چهار شهر استان فراهم شده است.