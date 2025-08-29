همدلی و همراهی دولت و ملت نشانه‌ اراده ملی برای پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اراک با تبریک هفته دولت گفت: دولت با تمام توان به مردم خدمت‌رسانی می‌کند و ملت نیز در این مسیر همواره با دولت همراه و همگام بوده است بنابراین این همبستگی نشانه‌ای از عزم و اراده ملی برای پیشرفت و توسعه کشور است.

آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی با اشاره به هفته وحدت گفت: جامعه اسلامی باید با وحدت مقابل رژیم صهیونیستی جنایتکار بایستند، با تمام توان از آرمان‌های خود دفاع کنند و این همبستگی را در این جبهه حفظ کنند.

او گفت: ملت وظیفه خود می‌داند که با تمام توان پشتیبان دولت خدمتگزار باشد و امیدواریم دولت هم در همه عرصه‌ها از جمله اقتصاد، سیاست، دیپلماسی و توطئه‌های شرق و غرب با قدرت بایستد و از منافع ملی و اقتصادی و عدالت اجتماعی حمایت کند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان نارسایی‌های موجود در زمینه برق و ضرورت صرفه‌جویی افزود: حدود ۸ هزارمگاوات به برق جدید نیاز است به همین سبب تولید برق از انرژی خورشیدی قدم موثری در این راستا است و همه باید همت کنند.

دری نجف آبادی افزود: کارخانه آلومینیوم اراک ۳۵۰ مگاوات برق نیاز دارد که باید از قبل نسبت به تولید برق از انرژی خورشیدی اقدام می‌کرد.

او با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب گفت: باتوجه به کمبود آب اگر در سال جاری بارندگی نداشته باشیم با مشکل جدی روبه رو‌خواهیم شد همچنین تهیه سند آب در زمینه‌های استفاده از آب شرب، صنعت و کشاورزی باید مورد توجه باشد.