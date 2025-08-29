پخش زنده
امام جمعه شیراز گفت : دولت مقتدر زیر سایه حمایت رهبر انقلاب و مردم از مؤلفههای ایران قوی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در خطبههای امروز نماز با گرامیداشت هفته دولت گفت: یکی از مولفههای داشتن ایران قوی وجود دولت قدرتمند در زیر سایه رهبر معظم انقلاب و مردم است که خوشبختانه دولت ما از این حمایتها برخوردار است.
آیت الله دژکام افزود: رکن مطالبه گری آگاهانه و عالمانه یکی دیگر از مؤلفههای دولت قوی است.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه یکی از ابزارهای قدرت علمی جمهوری اسلامی، انرژی هستهای است گفت: استکبار جهانی نمیتواند این قدرت و توانمندی ایران را ببیند.
آیت الله دژکام در ادامه به سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه هم اشاره کرد و گفت مسئولان استان تلاش کنند تا با ایجاد زیر ساختهای ریلی و زمینی و همچنین روان سازی مقررات برای حذب سرمایه گذار داخلی و خارجی سهم استان فارس در بخش ترانزیت کشور افزایش یابد.
در پایان نمازگذاران اقدام دولت فرانسه در بازداشت خانم مهدیه اسفندیاری را محکوم کردند. این بانوی ایرانی از اسفندماه ۱۴۰۳ به علت حمایت از مردم فلسطین و غزه در بازداشت دولت فرانسه است.