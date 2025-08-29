به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رالی گردشگری خانوادگی «یادواره شهدای اقتدار» به مناسبت هفته دولت، با حضور کارکنان نهاد ریاست‌جمهوری و خانواده‌هایشان برگزار شد.

در این رویداد ۶۰ دستگاه خودرو و ۱۷۰ شرکت‌کننده از مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران حرکت کردند و پس از پیمایش یک مسیر دو ساعت و نیمه بر اساس نقشه‌های اختصاصی، در خط پایان واقع در مؤسسه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گردهم آمدند.

این رالی با همت کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و با شعار «هنر خانواده بودن» برگزار شد و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران و همچنین دولت‌مردان شهید را گرامی داشت.

این نوع رالی‌ها ماهیت سرعتی ندارد، بلکه معیار اصلی موفقیت، رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و حفظ ایمنی و انضباط در طول مسیر و هوش و دقت شرکت کنندگان است.

بر همین اساس خودرو‌ها در طول مسیر حرکت از ایستگاه‌های کنترل عبور کرده و عملکرد آنها به‌وسیله نرم‌افزار کنترل هوشمند رالی و با نظارت نیروی انسانی ارزیابی شد. در پایان نیز برترین تیم‌ها بلافاصله از پس رسیدن به مقصد با کمک نرم افزار کنترل رالی و بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده معرفی و تقدیر شدند.