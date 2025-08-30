امسال ۱۸۸۰ میلیارد ریال به حوزه راهداری و حمل ونقل شهرستان گلپایگان اختصاص یافت.

اختصاص ۱۸۸۰ میلیارد ریال به حوزه راهداری و حمل ونقل گلپایگان

نشست بررسی مشکلات راهداری و حمل و نقل گلپایگان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل راهداری وحمل نقل استان اصفهان در نشست بررسی مشکلات راهداری و حمل و نقل شهرستان گلپایگان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون برای اصلاح نقاط حادثه خیز، روکش آسفالت جاده ها، تامین قیر و تکمیل روشنایی محور‌های این شهرستان، هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

فرزاد دادخواه افزود: برای اصلاح نقاط حادثه خیز پنج راهی شرکت زراعی، سه راهی روستای زِرنجان و قوس گُدار سرخ نیز به ترتیب ۳۳۰ میلیارد ریال اعتبار تامین شده است.

وی؛ با بیان اینکه ازابتدای امسال تاکنون یک هزار و ۳۰۰ تُن قیر با ۴۰۰ میلیارد ریال هزینه برای شهرستان گلپایگان تامین شده است، گفت: طبق مصوبات، ۱۰۰۰ تُن قیر دیگر نیز به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال برای این شهرستان در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای استان اصفهان از تکمیل روشنایی ۱۲ کیلومتر از محور‌های گلپایگان با ۳۶۰ میلیارد ریال هزینه هم خبر داد و گفت: بخشی از این طرح در نقاطی از این شهرستان، ازجمله جاده گلپایگان به خمین به طول ۳ و نیم کیلومتر اجرا شده است.

علی اکبر رضایی فرماندار گلپایگان هم در این نشست خواستار سرعت گرفتن در اجرای طرح‌های حمل و نقل جاده‌ای شهرستان گلپایگان شد و گفت:احداث باند دوم جاده دهق علویجه، راه اندازی سامانه نوبت دهی کامیونداران شهرستان و واگذاری تجهیزات جدید راه سازی به اداره حمل و نقل جاده‌ای شهرستان گلپایگان هم در دستور کار اداره کل راهداری و حمل و نقل استان قرار گیرد.