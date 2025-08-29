به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله دوم حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (جمعه هفتم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود و تیم جوانان ایران در جدال با چینِ میزبان سه بر صفر به پیروزی رسید و به مرحله نیمه‌نهایی و چهار تیم برتر مسابقات صعود کرد.

سرمربی تیم والیبال جوانان چین درباره رقابت شاگردانش با ایران، اظهار داشت: این بهترین توضیح برای این بازی است، امروز مقابل تیم خیلی قدرتمندی بازی کردیم. در حال حاضر آن ها بهترین تیم این مسابقات هستند. فرانسه در حال حاضر به رتبه پنجم تا هشتم فکر می‌کند، اما ایران قدرتمندترین تیم مسابقات است.

پاول متئوس وییسکی افزود: فکر می‌کنم قدرتمندترین تیم آن طوری که باید بازی کند، بازی کرد. آن ها مبارزه کردند. شاید اگر از بیرون نگاه کنید اینطور به نظر نرسد، اما بازیکنان ایران جنگیدند. من می‌توانم تضمین کنم که آن ها برای هر توپ جنگیدند. تجربه فوق العاده‌ای برای تیم چین بود و امیدوارم بتوانیم از این تجربه استفاده کنیم.

وی با بیان این‌که بازیکن شماره ۲۰ ایران (آرمین قلیچ نیازی) مدافع میانی فوق العاده‌ای است، گفت: این بازیکن با اختلاف بهترین مدافع میانی این مسابقات می‌شود. او خیلی فوق العاده و با استعداد است و سایر بازیکنان ایران هم از نظر بدنی قدرتمند و با تجربه‌ای هستند، مثل همیشه‌ی ایران.

سرمربی تیم والیبال جوانان چین افزود: تیم ایران به خوبی آماده شده و فیزیک خوبی دارد که از مهارت‌ها استفاده می‌کند و در عین حال خیلی با تجربه است. البته سرمربی ایران کار فوق العاده‌ای را انجام داده که هر دو سال یکبار در جهان مدال می‌گیرد. سیستم کاری والیبال ایران فوق العاده است و من همیشه می‌گویم از کار کردن در ایران لذت می‌برم و همچنین دوست دارم بازیکنان زیادی اینگونه با کیفیت ببینم.

سرمربی تیم والیبال چین در سال ۱۴۰۲ به عنوان مربی تمرین دهنده تیم ملی والیبال ایران در کادر فنی بهروز عطایی حضور داشت.

کاپیتان تیم والیبال جوانان چین گفت: امروز با تیم ایران که تیم شماره یک آسیا محسوب می‌شود، بازی داشتیم. اول از همه، شناخت ما از ایران این است که آنها همیشه در سطح نایب‌قهرمان یا قهرمان آسیا هستند؛ بنابراین برای مواجهه با این تیم باید تلاش کنیم و به حریف فشار بیاوریم. بعد از این بازی، متوجه شدیم که دفاع منسجم و سرویس‌های ایران واقعاً در سطح خیلی خوبی بود. در دریافت‌های اول و حمله کمی دچار مشکل شدیم و همین باعث شد نتوانیم راحت از سد دفاع ایران عبور کنیم.

وی افزود: مسئله‌ای که این بار پیش آمد این بود که در سرویس‌ها خیلی خوب عمل نکردیم. هر کسی کمی طول کشید تا وارد جو بازی شود. اما در کل می‌توانیم با تیم قدرتمندی مثل ایران رقابت کنیم، چون وقتی با آن‌ها پا به پا پیش می‌رویم، شانسی داریم که امتیاز به امتیاز بجنگیم. هرچند امروز بازی را باختیم، اما از این مسابقه لذت بردیم.