معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از عملیات اجرایی ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در ۱۹ شهر جدید کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته دولت، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید با حضور در استان مرکزی، مرحله نخست پروژه لاله علوی در شهر مهاجران را افتتاح کرد.

این طرح شامل ۱۳۲ واحد مسکونی از مجموعه طرح نهضت ملی مسکن است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید با اشاره به همکاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن علوند وابسته به بانک مسکن و همراهی متقاضیان، از تسریع در روند اجرای پروژه خبر داد و گفت: فاز اول پروژه با سرعت و کیفیت مناسب به بهره‌برداری رسید و سایر واحد‌ها نیز در دو فاز مجزا تا پایان آذر و پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهند رسید که در مجموع به ۲۹۹ واحد خواهد رسید.

شهرام ملکی با بیان اینکه در سطح کشور ۸۴۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال اجرا است، افزود: با پیگیری‌های مستمر وزیر راه و شهرسازی در جلسات هفتگی شورای مسکن، روند اجرایی پروژه‌ها بهبود یافته و بسیاری از موانع برطرف شده است.

ملکی همچنین از اجرای عملیات احداث ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در ۱۹ شهر جدید کشور خبر داد و گفت: حل موضوع پروانه‌های ساختمانی برای تکمیل مدارک بانکی از اولویت‌های اصلی ما بوده و تاکنون ۹۳ درصد از پروژه‌ها به این مرحله رسیده‌اند.

او با بیان این که در حوزه جوانی جمعیت نیز، از میان بیش از ۲۰ هزار متقاضی واجد شرایط، تا کنون برای ۸ هزار و ۱۴۵ نفر زمین تأمین شده است، افزود: پارسال فقط ۳۰۰ واحد زمین برای این قشر تأمین شده بود، اما با تلاش‌های انجام شده، روند واگذاری زمین سرعت گرفته و قرارداد‌های مربوطه نیز در دستور کار قرار دارد.

ملکی همچنین از اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۲۶۵ میلیارد تومان برای شهر‌های جدید در سال جاری خبر داد تا فرآیند تسهیل‌گری در واگذاری اراضی به متقاضیان با سرعت بیشتری انجام شود.

استاندار مرکزی نیز با اشاره به تحویل فاز نخست پروژه لاله علوی، ابراز امیدواری کرد که با تأمین به‌موقع آورده‌ها، فاز‌های بعدی نیز تا پایان سال افتتاح شود.

زندیه وکیلی گفت: در سطح استان مرکزی حدود ۲۶ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی در حال ساخت است و با تغییرات مدیریتی اخیر، تلاش داریم پروژه‌های نیمه‌تمام را تکمیل و با کیفیت مناسب در سریع‌ترین زمان به متقاضیان تحویل دهیم.

استاندار مرکزی افزود: در شهر اراک پروژه‌های مهمی نظیر پروژه شهید سلیمانی و کوه کوثر تحویل متقاضیان شده‌اند و در شهر‌های مهاجران و ساوه نیز فاز‌هایی از پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند که نشان از پیشرفت مناسب این طرح در سطح استان دارد.