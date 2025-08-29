پخش زنده
امروز: -
مهدیه اسفندیاری نماینده دانشجویان ایران است که تنها در یک کشور به اصطلاح آزاد در فضای مجازی حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کرده:، اما او به علت حمایت از حق و حقانیت زندانی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی و ساکن شهر لیون فرانسه، بیش از شش ماه است که در بازداشت انفرادی به سر میبرد.
وی اسفند پارسال (مارس ۲۰۲۵) پس از اعلام حمایت از مردم فلسطین و بهویژه کودکان غزه، از سوی دولت فرانسه بازداشت شد. خانواده اسفندیاری پس از ناپدید شدن او، موضوع را به مقامات ایرانی اطلاع داده و پیگیری وضعیت وی را آغاز کردند.
مهدیه اسفندیاری که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه زندگی میکند، مترجم و نویسنده جوان ایرانی و دانشآموخته دانشگاه لیون است. این نخستین بار نیست که او با فشارهای قضایی در فرانسه روبهرو میشود؛ چند سال پیش نیز به علت اظهارنظر کارشناسی درباره هولوکاست مورد محاکمه و محکومیت قرار گرفته بود.