گرامیداشت هفته دولت، حفظ وحدت و انسجام ملی و ضرورت توسعه همه جانبه استان ، از مهم‌ترین محورهای خطبه‌های ائمه‌جمعه در شهرستان‌های استان بود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حجت الاسلام حسینی احمد فداله امام‌جمعه آبدانان در خطبه‌های نماز آبدانان، به مباحث اخیر پیرامون فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی اروپا اشاره کرد و افزود: این مکانیسم اثر اقتصادی چندانی ندارد و نباید از هیاهوی رسانه‌ای دشمنان تأثیر گرفت.

حجت الاسلام حسینی مجد امام جمعه ایوان در خطبه‌های نماز، با دعوت از همه‌ مسئولین و مردم به حفظ وحدت گفت: از اثرگذاران در جامعه و فعالان در فضای مجازی میخواهم دل مردم را خالی نکنند و با ثبات حرف بزنند و امیدبخشی در جامعه ایجاد کنند.

حجت‌الاسلام فرهادزاده، خطیب نماز جمعه بدره بر نظارت دولت بر بازار و قیمت‌ها و رعایت الگوی صحیح مصرف توسط مردم تأکید کرد و خواستار شفاف‌سازی درخصوص ناترازی و قطعی‌های برق شد.

حجت‌الاسلام فریادی، امام جمعه شهرستان چرداول در خطبه‌های نماز شهر سرابله، ضمن تبریک هفته دولت اظهار کرد: مسئولان بایستی خدمت بی‌منت به مردم را اولویت کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام میهن پرست امام جمعه چوار ضمن تبریک هفته دولت گفت: هفته دولت فرصتی برای ارائه دستاورد‌های جمهوری اسلامی است و حمایت از دولت یک راهبرد و ضامن حفظ وحدت ملی و مقابله با تهدیدات خارجی است

حجت اسلام امرایی امام جمعه دره شهر با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: آنچه که در این شرایط، دشمنان را مایوس می‌کند: وحدت و انسجام ملی، پشتیبانی از ولایت و حمایت قاطع از نیرو‌های مسلح کشورمان است.

حجت‌الاسلام موسوی خطیب جمعه دهلران در خطبه‌های نماز این هفته، با اشاره به افزایش سطح اختیارات استانداران از سوی رئیس جمهور گفت: هدیه هفته دولت در دولت چهاردهم در استان ایلام به منظور توسعه شهرستان دهلران، بازگشایی مرز چیلات به منظور ایجاد اشتغال، تسهیل در تردد زوار اربعین حسینی، رونق اقتصادی و صادرات از این مرز است.

مراد یگانه فرماندار ویژه دهلران در سخنان پیش از خطبه‌های نماز شهردهلران، از سرمایه گذاری در حوزه انرژی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: با احداث نیروگاه‌های متعدد خورشیدی، با سرمایه گذاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان، ناترازی برق در شهرستان به پایان خواهد رسید.

حجت‌الاسلام خزایی امام جمعه سیروان در خطبه‌های این هفته شهر لومار با گرامیداشت هفته دولت، این هفته را فرصتی مناسب برای بیان دستاور دهای نظام دانست و اعلام کرد: مسئولان باید تلاش‌ها و اقدامات انجام شده را برای افکار عمومی به گونه‌ای بیان کنند تا علاوبر آگاهی مردم باعث روحیه و امید بیشتر در بین مردم شود..

حجت‌الاسلام حسینی احمدفداله امام جمعه ملکشاهی در خطبه‌های نماز شهر ارکواز، با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت شهیدان رجایی و باهنر گفت: کشور ایران کشوری با سابقه تاریخی کهن و ملتی شجاع، ولایی و با غیرت دینی است که هیچ وقت تسلیم زیاده خواهی‌ها و زورگویی‌های دشمنان نخواهند شد.

حجت‌الاسلام امینی امام‌جمعه مهران در خطبه‌های نماز، ضمن تبریک هفته دولت به دولت‌مردان، مطرح کرد: ان شاء الله در سایه فرمایشات و ارشادات حکیمانه رهبر معظم انقلاب دولت بتواند هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور بر چالش‌ها و مشکلات فائق بیاید

فرماندار مهران در سخنان پیش از نماز به افتتاح طرح‌ها به مناسبت هفته دولت در مهران اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از ۲۶ طرح در مهران افتتاح و به بهره‌برداری رسید که برای مجموع کامل این طرح‌ها بیش از ۵۱۱ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.